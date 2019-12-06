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Рада сегодня заслушает правительство и возьмется за противодействие отмыванию доходов

Рада сегодня заслушает правительство и возьмется за противодействие отмыванию доходов

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Верховной Раде Украины на пленарном заседании 6 декабря планируется час вопросов к правительству, а также рассмотрение ряда законопроектов, в частности, по противодействию отмыванию доходов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня заседания ВРУ.

Так, парламент планирует рассмотреть ряд законопроектов во втором чтении, в частности:

  • проект закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", №2179;
  • проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора", №2172;
  • проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине" (о предоставлении убежища бездомным лицам)", №0932.

Согласно повестке дня, к рассмотрению в первом чтении запланированы:

  • проект закона "О внесении изменений в приложение №3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" по строительству лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", №2505;
  • проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения неблагоприятного воздействия загрязнения воздушной среды на здоровье населения", №2296.

Кроме того, планируется рассмотреть два постановления по ВСК ВРУ для проведения расследования сведений по соблюдению требований законодательства при смене владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному воздействию Российской Федерации.

Напомним, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что строительство лечебно-диагностического комплекса "Охматдет" планируют завершить в следующем году.

Источник: УНН
Теги: ВР, повестка дня
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