Милованов рассказал, какой будет трудовая реформа в Украине

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Украине Тимофей Милованов рассказал, какой видит трудовую реформу в Украине, в частности, коснувшись вопросов увеличения сроков отпуска за свой счет, бумажного трудового договора и другого. Об этом он сообщил в эфире программы "Завтрак с 1+1", передает УНН.

"Многое из того, что сегодня есть (гибкий рабочий график, удаленная работа и работа по дому - ред.), на самом деле включает в себя удаленную работу и прочее, но это не является разрешенным. И это всегда повод для определенных штрафов от органов. Поэтому часть реформы состоит в том, чтобы то, что происходит де-факто, было закреплено на уровне нормативных документов", - сказал Милованов.

По его словам, суть детенизации рынка труда заключается в том, что можно не прятаться. Также он рассказал, что украинским рабочим хотят увеличить сроки отпуска за свой счет с 15 дней до 30. "Люди имеют на это право, и ходят в подобные отпуска по необходимости", - добавил он.

На вопрос, как правительство будет следить за тем, чтобы не увольняли людей с инвалидностью, беременных женщин, пенсионеров и лиц в декретном отпуске, министр ответил: "Как сегодня происходит увольнение таких людей, на самом деле, они являются защищенными по украинскому законодательству, но происходят манипуляции через реформирование, реорганизации или смену юридического лица. Мы четко пропишем, чтобы это было сложнее делать, а в идеале невозможно".

По его словам, соответствующие нормы будут утверждены, и работодатель не сможет увольнять таких работников. Кроме того, министр отметил важность бумажного трудового договора, ведь устный договор не защищает человека.

"Мы говорим о письменном трудовом договоре. Он может быть в электронном виде, это может быть e-mail, но письменность важна в том, чтобы не было устной формы", - отметил Милованов.

Поэтому, по словам министра, такой трудовой договор, с описанием всех деталей работы должен стать обязательным.

Напомним, народные депутаты приняли в целом законопроект по формированию государственной политики в сфере труда, трудовых отношений, занятости населения и трудовой миграции.