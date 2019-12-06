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Разумков прокомментировал падение рейтинга нового парламента

Разумков прокомментировал падение рейтинга нового парламента

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 2 декабря. УНН. На снижение одобрения деятельности парламента среди украинцев влияют скандалы и ряд законопроектов, которые не всегда однозначно воспринимает общество. Об этом глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал в интервью "Новое Время", передает УНН.

Так, по данным КМИС, в конце ноября более половины украинцев не одобряли работу Рады. За месяц таких респондентов стало больше на 12%. Разумков комментируя эту статистику рассказал о нескольких причинах подобной тенденции.

"Есть несколько моментов. Во-первых, те скандалы, которые были в Раде. Независимо от того, в какой фракции это происходило (но особенно, когда это связано с фракцией большинства), это негативно влияет на имидж любого органа" - сказал Разумков.

По его словам, есть ряд законопроектов, которые сегодня находятся на рассмотрении парламента, и которые не всегда однозначно воспринимает общество.

"Нужно больше коммуницировать с людьми, доносить позицию, объяснять. В погоне за результатом мы уделяли меньше времени коммуникации. Это тоже правда. Если ты не объясняешь свою позицию, за тебя ее начинает объяснять кто-то другой", - пояснил Разумков.

Напомним, согласно результатам опроса, работой Верховной Рады Украины недовольны 47% граждан. В частности, работой Рады недовольны 30% избирателей партии "Слуга народа".

Также количество сторонников Зеленского, Гончарука и Разумкова уменьшилось.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, рейтинги, Дмитрий Разумков
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