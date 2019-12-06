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Парламентарии почтили память погибших украинских военных

Парламентарии почтили память погибших украинских военных

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Народные депутаты Украины во время пленарного заседания поздравили украинских военных с Днем Вооруженных Сил Украины и почтили память погибших минутой молчания, передает УНН.

В своем поздравлении глава ВРУ Дмитрий Разумков отметил:

"От имени Верховной Рады искренне благодарю каждого из вас за ту непростую службу, которую вам приходится нести, и за готовность до последнего защищать наше государство и украинский народ. Мы будем поддерживать наших защитников и всегда помнить тех, кто отдал жизнь в этой борьбе. Желаю вам и вашим семьям мира, спокойствия и согласия. Пусть каждый, кто сегодня находится на передовой, вернется домой живым и невредимым. Вы клялись никогда не предать народ Украины. народ Украины никогда не предаст вас!"

Напомним, сегодня, 6 декабря, в Украине отмечается День Вооруженных сил Украины, установленный постановлением ВРУ в 1993 году.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Вооруженные Силы, праздник
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