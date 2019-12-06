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Украина имейте выполнить программу МВФ до конца - Маркарова

Украина имейте выполнить программу МВФ до конца - Маркарова

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Украина должна выполнить программу Международного валютного фонда, выйти из нее и больше не нуждаться в кредиторе последней надежды. Об этом сообщила во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.

“О МВФ активно работаем с нашими партнерами. Мы сейчас должны договориться обо всем наш план действий на три года. Такие программы нельзя обсудить за неделю. На этот раз программу МВФ нельзя начать выполнять и прекратить или отказаться. Мы должны выполнить, выйти из нее, чтобы мы через три года не должны были потребовать кредитора последней надежды”, — отметила Маркарова.

Ранее сообщал УНН, переговоры национального банка Украины с Международным валютным фондом продолжаются несмотря на акции под стенами Нацбанка.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина, ВРУ
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