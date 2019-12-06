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В Раде принес присягу новый "слуга народа"

В Раде принес присягу новый "слуга народа"

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Новоизбранный народный депутат Сергей Мандзий принес присягу перед Верховной Радой, он вошел в состав депутатской фракции "Слуга народа". Это произошло сегодня на заседании парламента, передает УНН.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании сообщил, что 5 декабря Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата, избранного на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе, Сергея Мандзия.

Новоизбранный народный депутат принес присягу перед Верховной Радой.

Председатель ВР сообщил о вхождении народного депутата Сергея Мандзия в состав депутатской фракции "Слуга народа".

Также он сообщил о создании в парламенте депутатской группы "Доверие" в составе 17 народных депутатов, председателем группы избран народный депутат Олег Кулинич.

Напомним, Рада прекратила полномочия двух "слуг народа" 3 декабря.

Источник: УНН
Теги: ВР, нардепы, Слуга народа
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