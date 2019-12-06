Политзаключенного Дудку этапируют в колонию в Ставрапольском крае

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Осужденный российским судом к 14 годам колонии севастополец Владимир Дудка будет отбывать незаконное наказание в одной из колоний Ставропольского края. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

“После вступления приговора суда в законную силу в соответствии с частью 4 статьи 73 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации осужденный Дудка В.М. подлежит направлению в исправительное учреждение Ставропольского края”, — говорится в ответе российского омбудсмена украинской коллеге, на текст которого ссылается группа.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова не уточнила, в какую именно колонию будет этапирован Дудка, а также будет ли отбывать наказание в одной из колоний Ставропольского края России второй осужденный по этому “делу” Алексей Бессарабов.

Однако, по информации Крымской правозащитной группы, с большой долей вероятности Бессарабов также будет доставлен в одну из колоний Ставропольского края.

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В Ставропольском крае находится восемь колоний, два следственных изолятора, а также одно лечебно-исправительное учреждение. Осужденные украинцы Дудка и Бессарабов, по информации Крымской правозащитной группы, будут доставлены в колонию № 1 либо в колонию № 11.

По состоянию на 5 декабря 2019 года они находятся на этапе.

Напомним, в начале октября в колонию № 1 Ставропольского края был доставлен Рустем Абильтаров, осужденный по первому бахчисарайскому “делу Хизб ут-Тахрир”. В сентябре 2018 года в колонию № 6 Ставропольского края был этапирован Геннадий Лимешко, осужденный по “делу украинских диверсантов”.

Кроме того, российский омбудсмен в своем ответе пояснила, что в августе этого года Владимира Дудку ознакомили с результатами медицинского обследования, которое проводилось в больнице имени Семашко в Симферополе в октябре прошлого года. Однако, как сообщал ранее сын Дудки Илья Каверников, ни его отец, ни адвокаты не получали на руки результаты медобследования.

Каверников предполагает, что в данном случае администрация СИЗО № 1 Симферополя ввела Татьяну Москалькову в заблуждение. Российский омбудсмен в своем ответе также уточнила, что “в настоящее время состояние здоровья Дудки В.М. оценивается как удовлетворительное”.

Напомним, 9 ноября 2016 года в Севастополе задержали сотрудников крымского аналитического центра “Номос” Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова, а также их близкого друга Владимира Дудку. Всех трех обвинили в якобы подготовке диверсий в оккупированном Крыму по заказу украинской разведки.

Севастопольский городской суд 4 апреля приговорил Дудку и Бессарабова к 14 годам тюрьмы. Суд также назначил каждому штраф: Дудке — в размере 350 необлагаемых минимумов доходов граждан, а Бессарабову — в размере 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

После чего Верховный суд России 15 октября отклонил жалобу защиты и утвердил приговор Дудке и Бессарабову.

Также напомним, украинские политзаключенные находились в Симферопольском СИЗО, после того, как их этапировали из России. Еще в конце ноября сообщалось, что осужденных вывезли из Крыма и их этапирование длится уже почти месяц.