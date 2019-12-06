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После установления мира на Донбассе никто не забудет о развитии ВСУ - Зеленский

После установления мира на Донбассе никто не забудет о развитии ВСУ - Зеленский

Владимир Зеленский

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал после установления мира на Донбассе продолжить развитие боеспособного украинского войска. Об этом он заявил во время встречи с военнослужащими ООС, передает корреспондент УНН.

"Сегодня я еще раз хочу подчеркнуть, что после установки желаемого мира никто не забудет о дальнейшем развитии крепкого, боеспособного украинского войска, потому что именно вы и только вы - залог нашей свободы, нашей независимости и развития Украины", - сказал Президент.

Он поблагодарил защитников от всего украинского народа и поздравил их с Днем Вооруженных сил Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 6 декабря, в День Вооруженных сил Украины, прибыл в зону ООС.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, ВСУ, ООС, мир, Владимир Зеленский

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Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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