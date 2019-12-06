Регистрация | Вход |
USD: 23,94 -0,0331  EUR: 26,50 0,1767 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 06 декабря 2019 15:01
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Без света, тепла и воды: почему в Светловодске не могут справиться с ЧП
Без света, тепла и воды: почему в Светловодске не могут справиться с ЧП
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5340
Версия для печати

Зеленский присвоил пять названий военным подразделениям ВСУ и вручил боевое знамя

Зеленский присвоил пять названий военным подразделениям ВСУ и вручил боевое знамя

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 6 декабря, в День Вооруженных сил Украины, присвоил названия 46-му отдельному штурмовому батальону 54-й отдельной механизированной бригады, 19-й ракетной бригаде, 201-й зенитно-ракетной бригаде, 73-му морскому центру специального назначения и 13-му отдельному, десантно-штурмовому батальону 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, передает корреспондент УНН.

Так, указом Президента Украины, за мужество и самоотверженность, проявленные во время боевых действий, высокий профессионализм, образцовое выполнение поставленных задач и в целях восстановления исторических традиций Национального войска относительно названий военных частей, вручить 46-му отдельному штурмовому батальону 54-й отдельной механизированной бригады боевое знамя воинской части, и присвоить почетное звание "Донбасс".

Боевое знамя воинской части и ленту с почетным наименованием получил от Президента командир батальона, полковник Влащенко.

Было присвоено 19-й ракетной бригаде почетное наименование "Святая Варвара", ленту с наименованием получил командир бригады, полковник Ярошевич.

Также было присвоено 201-й зенитно-ракетной бригаде почетное наименование имени Пилипа Орлика, ленту с почетным наименованием получил командир бригады, полковник Петрушенко.

73-му морскому центру специального назначения присвоили назначения почетное наименование имени кошевого атамана Антона Головатого, ленту с почетным наименованием получил командир центра, капитан первого ранга Сидоренко.

Кроме того, 13-му отдельному десантно-штурмовому батальону 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады присвоили почетное наименование имени героя Украины полковника Тараса Сенюка, ленту с почетным наименованием получил командир батальона, майор Заяц.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 6 декабря, в День Вооруженных сил Украины, прибыл в зону ООС.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, ВСУ, ООС, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.