"Подозреваемого" в незаконном обогащении чиновника Минфина могут назначить руководить акцизами - СМИ

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Департамент контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГФС может получить нового руководителя в лице Романа Ивановича Гнатюка, сообщает сайт “Подробности”, передает УНН.

По данным издания, ранее Гнатюк уже работал в органах ГФС.

И согласно декларациям чиновника, доступным на сайте НАПК, с 2015 по 2018 год он действительно занимал должность начальника отдела в Офисе больших налогоплательщиков.

“В этом году он был уволен и в октябре — назначен на должность Заведующего сектором обеспечения деятельности заместителя министра в Минфине. У какого конкретно из замов министра Оксаны Маркаровой Гнатюк сегодня руководит секретариатом в декларациях чиновника не уточняется”, — отмечает СМИ.

Издание подчеркивает, что несмотря на столь непродолжительную карьеру в Минфине, подчиненный министра финансов “уже успел стать фигурантом журналистских расследований”.

“В частности, по данным газеты „Вести“ Гнатюк не декларирует принадлежащее ему имущество, записав на своего 69-летнего отца-пенсионера только за последние 2-3 года 3 новых квартиры и еще пять земельных участков. Гнатюка заподозрили в незаконном обогащении еще по одной причине. При официальном годовом семейном доходе — 220 тыс. грн, он оплачивает обучение своего сына Алексея в элитной столичной школе „Midgard School“ в размере 180 тыс. грн. в год”, — сказано в статье.

Также, отмечается, что СМИ потребовали от НАПК проверить Гнатюка на предмет соблюдения антикоррупционного законодательства.

Напомним, как писал УНН, НАПК зафиксировало за октябрь признаки более 100 нарушений законодательства.