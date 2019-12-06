"Единороссу" Кучерявому сообщили о подозрении

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Задержанному на админчерте с Крымом члену российской правящей политической партии "Единая Россия" Игорю Кучерявому украинские правоохранители сообщили о подозрении. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Кучерявого Игорь Мокин.

"Действительно сообщили о подозрении", - сказал Мокин, отвечая на вопрос журналиста, сообщили ли о подозрении Кучерявому.

По его словам, Кучерявому сегодня сообщили о подозрении по ст. 110 части 2 в редакции УПК 2001 года - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Напомним, на административной границе с временно оккупированной территории АР Крым контрразведчики Службы безопасности Украины задержали активного сторонника аннексии полуострова, члена российской правящей политической партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого.