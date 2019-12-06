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Рада приняла за основу законопроект о деятельности по ученического и студенческого спорта

Рада приняла за основу законопроект о деятельности по ученического и студенческого спорта

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона о деятельности Спортивного студенческого союза Украины и Украинской федерации ученического спорта. Соответствующее решение поддержали 279 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона № 2077 о внесении изменений в Закон Украины "О физической культуре и спорте" (относительно деятельности Спортивного студенческого союза Украины и Украинской федерации ученического спорта) предусматривает обеспечение поддержки и регулирования деятельности Спортивного студенческого союза Украины и Украинской федерации ученического спорта.

По словам авторов законопроекта. Спортивная студенческий союз Украины и Украинская федерация ученического спорта смогут представлять Украину в международных спортивных организациях, на Всемирных универсиадах и Гимназиаде, других международных спортивных соревнованиях.

Кроме того, они смогут организовывать и проводить на территории Украины всеукраинские и международные спортивные мероприятия, получать финансовую поддержку за счет средств государственного бюджета как общественные организации физкультурно-спортивной направленности в соответствии с законом.

Также парламентарии сократить наполовину сроки подготовки законопроекта ко второму чтению. Соответствующее решение поддержали 254 народных депутатов Украины.

Напомним, Украина в 2020 году проведет два чемпионата мира среди студентов - по пулевой стрельбе и водным лыжам.

Источник: УНН
Теги: спорт, Украина, ВРУ
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