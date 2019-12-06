Стефанчук предложил ЕС совместно определить области для улучшения взаимоотношений

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Первый заместитель главы ВРУ Руслан Стефанчук во время встречи с делегацией Комитета Европарламента по иностранным делам во главе с Дэвидом Макаллистером предложил ЕС совместно определить области для дальнейшего сотрудничества. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины.

"Участники встречи обсудили вопросы интенсификации взаимодействия на уровне парламентов стран-членов ЕС, создание новых программ для молодежи и имплементации предложений по результатам диалогов Жана Моне", - говорится в сообщении.

По словам Стефанчука, Украина расчитывает на непоколебимую поддержку партнеров, в частности, сохранение санкций и продолжение политического давления на агрессора.

"Урегулирование ситуации на Донбассе, политико-дипломатические шаги власти в контексте имплементации минских договоренностей, прекращение войны, а также деоккупация Крыма должны оставаться приоритетом повестки дня", - подчеркнул Стефанчук.

Кроме того, он отметил, что приоритетным для украинцев является продолжение диалога с Европейским Союзом.

"Мы настроены на максимально эффективное использование имеющихся возможностей для углубления сотрудничества в приоритетных сферах: энергетике, таможенному сотрудничестве, цифровой экономике, юстиции и внутренних дел", - добавил он и предложил совместно с ЕС определить области, в которых соглашение об ассоциации нуждается в обновлении для улучшения взаимоотношений.

В свою очередь Дэвид Макаллистер заверил, что Европейский Парламент всегда поддерживал и будет поддерживать Украину и Верховную Раду Украины.

"Нас объединяет настрой на развитие вашей страны и взаимосвязей с Украиной", - подчеркнул он.

Напомним, парламентарии приняли в целом законопроект №0009 о ратификации Соглашения в форме обмена письмами между Украиной и Европейским Союзом о внесении изменений в торговые преференции в отношении мяса птицы и переработанного мяса птицы.