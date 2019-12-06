Конкурсная комиссия выбрала 8 кандидатов на должность главы НАПК

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Конкурсная комиссия выбрала восемь финалистов на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу секретариата Конкурсной комиссии НАПК.

"Сегодня конкурсная комиссия по отбору на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции завершила первый этап оценки кандидатов и, согласно определенным критериям, выбрала восемь финалистов для участия в дальнейших собеседованиях", - говорится в сообщении.

Так, среди финалистов оказались: Булах Дмитрий, Кравченко Юрий, Новиков Александр, Осипчук Роман, Пресняков Иван, Хавронюк Николай, Цывинский Александр, Юпатин Николай.

"Наша задача - определить человека, который продемонстрировал знания, навыки, добродетель и лидерские качества, необходимые для управления одним из важнейших и самых влиятельных антикоррупционных органов Украины. Различные тесты и задачи помогли нам составить комплексный профиль для каждого кандидата и решить, кто лучше отвечает требованиям конкурса", - отметил сопредседатель конкурсной комиссии Тилман Хоппе.

По итогам оценки было проведено анонимное голосование членов комиссии с последующим обсуждением результатов.

"Все финалисты получили единодушную поддержку комиссии, кроме одного в связи с конфликтом интересов", - говорится в сообщении.

На следующей неделе с финалистами будут проведены индивидуальные собеседования и специальная проверка.

"Конкурсная комиссия не позднее 18 декабря 2019 года объявит победителя и предложит его для назначения на должность Кабинетом министров", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил состав конкурсной комиссии, которая будет выбирать нового главу НАПК.