Генпрокуратура представила видение ответственности за тяжкие военные преступления

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов в Гааге во время участия в восемнадцатой сессии Ассамблеи государств-участников Римского статута Международного уголовного суда представил видение прокуратуры Украины относительно ответственности за тяжкие военные преступления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Украины.

"В рамках официальных мероприятий восемнадцатой Ассамблеи государств-участников Римского статута Международного уголовного суда Гюндуз Мамедов принял участие в панельной дискуссии "Ответственность за тяжкие преступления: Международный уголовный суд и другие возможные механизмы для Украины", - говорится в сообщении.

Мамедов выступил с докладом, в котором акцентировал внимание на неотвратимости наказания за нарушение норм международного гуманитарного права, как одного из основных элементов правосудия переходного периода.

"За последние 3 года только прокуратурой АР Крым установлены многочисленные факты совершения серьезных нарушений норм международного гуманитарного права и грубых нарушений прав человека, начиная с февраля 2014-го года от убийств до использования гражданского населения во время захвата военных частей и объектов. В офис прокурора МУС было направлено 6 информационных сообщений", - отметил Мамедов.

По его словам, о событиях на Донбассе предоставлялась определенная правовая оценка, и в МУС были направлены документы аналитического характера о соответствии преступлений, совершенных в Украине высшими должностными лицами Российской Федерации и вооруженными группами "Донецкая Народная Республика" и "Луганская Народная Республика", преступлениям против человечности или военным преступлениям.

"Это обстрелы объектов гражданской инфраструктуры, убийства и пытки военнослужащих и гражданских лиц, преступления в отношении детей. Таких информсообщений тоже 6, последнее - отправлено на днях", - отметил заместитель Генпрокурора.

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Также он отметил, что до 2014 года на территории Украины не осуществлялись такие преступления, поэтому не было ни следственной, ни судебной практики их расследования и рассмотрения.

"Сейчас систематизируем и разрабатываем единую стратегию по всей Украине для координации работы в этом направлении органов прокуратуры, правоохранительных и других органов государственной власти, а также неправительственного сектора", - добавил Мамедов.

Кроме того, он обратил внимание на проблемы с расследованием правоохранительными органами Украины вышеупомянутых фактов.

"Речь идет об отсутствии физического доступа к оккупированным территориям, несовершенное национальное уголовное законодательство, наличие политического и дипломатического иммунитета у некоторых должностных лиц государства-агрессора. Поэтому на повестке дня стоит вопрос ратификации Римского статута и имплементация норм международного гуманитарного права с украинским законодательством", - говорится в сообщении.

В свою очередь европейские партнеры выразили надежду, что уже в следующем году Украина будет участвовать в Ассамблее как участница Римского статута.

Напомним, эксперт Украинского института будущего Александр Чебаненко заявил, что Международный уголовный суд не имеет реальных возможностей для защиты прав и свобод граждан Украины.