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Газпром: продолженны российско-украинские переговоры по газу на экспертном уровне

Газпром: продолженны российско-украинские переговоры по газу на экспертном уровне

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Российская корпорация “Газпром” заявила о продолжении российско-украинских переговоров по газу на экспертном уровне, пишет УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы российской компании.

“Сегодня в Вене на экспертном уровне были продолжены двусторонние переговоры ПАО „Газпром“ и ООО „Оператор газотранспортной системы Украины“ об условиях транзита российского газа в Европу с 2020 года”, — указано в сообщении пресс-службы.

Стороны обсудили итоги взаимодействия за прошедшую неделю и договорились о дальнейшей совместной работе.

Стоит также отметить, что “Газпром” ожидает от украинской стороны конструктивной позиции по комплексу вопросов взаимодействия в газовой сфере, включая экономически обоснованные условия транзита российского газа через территорию Украины с 2020 года. Об этом сообщил глава российской компании Алексей Миллер в ходе встречи с уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину графом Георгом фон Вальдерзее.

При этом, сегодня, президент России Владимир Путин заверил, что ввод в эксплуатацию газопровода “Северный поток-2” не означает, что Россия откажется от транзита газа через Украину.

Источник: УНН
Теги: газ, Россия, Газпром, Украина, Нафтогаз
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