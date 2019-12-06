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Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 06 декабря 2019
22:37
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Пятница, 6 декабря 2019, 21:16
•
Антонина Карташева
•
4020
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Зеленский заявил, что в Париже будет иметь двустороннюю встречу с Путиным
Источник:
УНН
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