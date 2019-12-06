Украина рассчитывает на поддержку Франции и Германии на встрече 9 декабря - Зеленский

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на поддержку Франции и Германии во время Нормандского саммита. Об этом он сказал во время ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

"Я хочу верить, что Германия и Франция будут нас поддерживать", - сказал Зеленский.

Он также заверил, что будет отстаивать интересы Украины и не собирается идти на уступки.

Ранее Зеленский заявил, что на нормандской встрече, которая состоится в Париже 9 декабря, будет иметь двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщал УНН, "нормандская" встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.