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Президент хочет осенью 2020 года провести местные выборы на Донбассе

Президент хочет осенью 2020 года провести местные выборы на Донбассе

Владимир Зеленский

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что осенью 2020 года планирует провести местные выборы на всей территории Украины. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

Отвечая на вопрос, правда ли, что Президент планирует провести местные выборы осенью 2020 года на всей территории Украины, включая Донбасс, Зеленский отметил: "Это правда. Ведь ощущение того, что мы одна страна, там наши люди должно начинаться с этого момента. Я считаю, это не мелочи. Выборы проводятся по законодательству Украины на всей территории государства. Это наша идея".

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Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил, на Донбассе могут быть проведены местные выборы в соответствии с законодательством Украины и в соответствии с демократическими стандартами ОБСЕ, только после того, как будут выполнены все условия по безопасности.

Источник: УНН
Теги: выборы, Донбасс, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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