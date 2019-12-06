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Зеленский о своей позиции в политическом мире: я не люблю быть "между"

Зеленский о своей позиции в политическом мире: я не люблю быть "между"

Владимир Зеленский

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в политическом мире не любит быть "между" кем-то. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

Отвечая на вопрос, тяжело ли быть "человеком между" республиканцами и демократами в Вашингтоне, между Европейским союзом и Россией в Европе, между миром и войной в Украине, Зеленский ответил: "Нет. Не просто, это правда. Единственное, я отмечу, я очень не желаю, я сам по себе не люблю быть "между". Не хочу, чтобы Украина была страной "между", потому что есть продолжение "между прочим". Вы знаете, когда за столом сидят большие боссы, представители империй, я очень не хочу, чтобы мы были тем блюдом, которое подают этим боссам. Я хочу, чтобы мы тоже сидели за этим столом и были равноправной, независимой, сильной страной".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на поддержку Франции и Германии во время Нормандского саммита.

Как сообщал УНН, "нормандская" встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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