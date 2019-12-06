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Арахамия сравнил "нормандскую встречу" с игрой в футбол

Арахамия сравнил "нормандскую встречу" с игрой в футбол

Давид Арахамия

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сравнил нормандскую встречу, которая состоится 9 декабря в Париже, с игрой в футбол и призвал украинцев поддерживать Президента Украины Володимр Зеленского. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

"Это знаете, как в футболе (говорит о нормандской встрече - ред.). Когда ты играешь на своем поле, в своей стране и все болельщики болеют за тебя, то тебе гораздо легче играть. А если все свистят и т.д., то очень сложно в таких условиях выиграть. Поэтому я хочу всех призвать, давайте будем поддерживать нашего Президента, давайте путь к миру искать вместе", - заявил Арахамия.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на нормандской встрече, которая состоится в Париже 9 декабря, будет иметь двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщал УНН, "нормандская" встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: УНН
Теги: футбол, Украина, Нормандский формат
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