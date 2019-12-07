Регистрация | Вход |
USD: 24,92 0,1802  EUR: 28,23 0,5394 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 13 марта 2020 03:19
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Украине на фоне COVID-19 появился новый вид контрабанды - пограничники
В Украине на фоне COVID-19 появился новый вид контрабанды - пограничники
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
20595
Версия для печати

Зеленский: выборы на Донбассе должны состояться после восстановления контроля Украины над границей

Зеленский: выборы на Донбассе должны состояться после восстановления контроля Украины над границей

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что местные выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей должны проходить после разоружения незаконных формирований и при наличии контроля Украины над границей. Об этом президент Зеленский сказал во время ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”, передает УНН.

Отвечая на уточняющий вопрос о “красных линиях” на переговорах в нормандской формате в Париже, Зеленский отметил, что никто не хочет отдавать украинские территории, а выборы на оккупированных территориях не могут быть проведены, если там будут вооруженные люди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский: закон об особом статусе Донбасса начнут обсуждать после успеха в нормандском формате

По его словам, подписанная предыдущим Президентом Украины Петром Порошенко в Минске позиция по границе — сложная.

“Моя позиция очень проста: в момент выборов, когда они состоятся, во временно оккупированных Донецке и Луганске, в данный момент Украина должна полностью контролировать нашу границу. Я уверен в этом. Да, сложная ситуация — как об этом договориться”, — отметил он.

Президент добавил, что накануне переговоров не будет раскрывать всех деталей и позиций, с которыми едет на встречу в нормандской формате.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский заявил, что в политическом мире не любит быть “между” кем-то

Как сообщал УНН, “нормандская” встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Эту встречу, в частности, недавно подтвердил сам Зеленский.

Зеленский, частности, рассчитывает на поддержку Франции и Германии во время “нормандского” саммита.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия ждет от “нормандского саммита” дополнительных договоренностей — Лавров

Источник: УНН
Теги: выборы, Донбасс, Украина, Нормандский формат, Нормандская четверка
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.