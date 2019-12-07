Зеленский уже собрал закрытое заседание СНБО перед "нормандским" саммитом

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уже собрал закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны перед "нормандским" саммитом в Париже 9 декабря. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Накануне саммита в нормандской формате Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны. Встреча, на которой присутствуют все члены СНБО, проходит в закрытом режиме в Офисе Главы государства", - говорится в сообщении.

Напомним, "нормандская" встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Последний раз встреча в "нормандском формате" на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине.