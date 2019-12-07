Регистрация | Вход |
USD: 23,88 -0,0622  EUR: 26,49 -0,0139 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 07 декабря 2019 15:20
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Главную елку страны обещают полностью украсить через пять-шесть дней
Главную елку страны обещают полностью украсить через пять-шесть дней
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
1575
Версия для печати

Секретарь СНБО: следующие местные выборы в Крыму пока невозможны

Секретарь СНБО: следующие местные выборы в Крыму пока невозможны

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Украине есть большое желание, чтобы местные выборы состоялись на всей территории Украины, однако в Крыму, который сейчас является временно оккупированной территорией, - это пока невозможно. Об этом во время брифинга заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов по итогам заседания СНБО при участии Президента Владимира Зеленского перед "нормандским" саммитом, передает корреспондент УНН.

"У нас есть большое желание, чтобы эти выборы состоялись на всей территории Украины. Я бы хотел, чтобы эти выборы прошли и в Крыму, но, к сожалению, пока это невозможно. Но вопрос Крыма мы не снимаем с повестки дня", - сказал Данилов.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что осенью 2020 года планирует провести местные выборы на всей территории Украины.

Как ранее сообщал УНН, во время заседания СНБО при участии Президента Украины Владимира Зеленского перед "нормандским" саммитом было рассмотрено три вопроса, связанные с безопасностью и обороной.

Источник: УНН
Теги: выборы, СНБО, Россия, Крым, Украина, Президент, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.