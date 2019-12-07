Секретарь СНБО: следующие местные выборы в Крыму пока невозможны

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Украине есть большое желание, чтобы местные выборы состоялись на всей территории Украины, однако в Крыму, который сейчас является временно оккупированной территорией, - это пока невозможно. Об этом во время брифинга заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов по итогам заседания СНБО при участии Президента Владимира Зеленского перед "нормандским" саммитом, передает корреспондент УНН.

"У нас есть большое желание, чтобы эти выборы состоялись на всей территории Украины. Я бы хотел, чтобы эти выборы прошли и в Крыму, но, к сожалению, пока это невозможно. Но вопрос Крыма мы не снимаем с повестки дня", - сказал Данилов.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что осенью 2020 года планирует провести местные выборы на всей территории Украины.

Как ранее сообщал УНН, во время заседания СНБО при участии Президента Украины Владимира Зеленского перед "нормандским" саммитом было рассмотрено три вопроса, связанные с безопасностью и обороной.