В Украине за последний месяц отразили 11 кибератак

КИЕВ. 7 декабря. УНН. За последний месяц в Украине отражено 11 кибератак. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на брифинге по завершении закрытого заседания СНБО Украины, сообщили УНН в пресс-службе Совета нацбезопасности и обороны.

"Субъекты национальной системы кибербезопасности ежедневно фиксируют и нейтрализуют киберинциденты, за последний месяц отражено 11 кибератак", - цитируют в пресс-службе слова Данилова.

По его словам, кибератакам постоянно подвергаются, в частности, банковская система, официальный сайт Главы государства.

"Субъекты национальной системы кибербезопасности работают в режиме "24/7/365", отражая эти угрозы. Это оружие будущего, и Президент Украины уделяет вопросу киберзащиты очень большое внимание", - отметил секретарь СНБО.

"Если мы говорим о диджитализации и цифровизации государства, должны понимать, что эта цифра должна быть защищена", - добавил он.

Напомним, СНБО с участием Зеленского утвердил основной сценарий для "нормандской" встречи.