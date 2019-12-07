Аваков: ЕС должен не допустить повторное несправедливое решение по делу Маркива

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Европейский Союз должен не допустить повторное несправедливое решение итальянского суда по делу нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом написал в Twitter министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя обращение итальянского политика в Еврокомиссию по поводу направления наблюдателей на суд по делу Маркива, передает УНН.

"ЕС должен объединиться и не допустить повторное несправедливое решение итальянского суда по делу нацгвардейца Маркива! Известный политик Бенедтто Делла Ведова обратился в Еврокомиссию относительно наблюдателей ЕК на всех заседаниях Апелляционного суда", - отметил министр.

Напомним, известный итальянский политик, бывший заместитель министра иностранных дел Италии, а ныне секретарь политической партии "+Европа", Бенедтто Делла Ведова направил письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и европейскому комиссару по вопросам юстиции Дидье Рейндерс по "делу Маркива".

Напомним, итальянский суд приговорил нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам заключения.

Позже суд присяжных в итальянском городе Павия опубликовал мотивационную часть приговора Маркиву.

До приговора нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии несколько лет находился под стражей в тюрьме в Италии по обвинению в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли на Донбассе. Так, 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери - она живет в области Марке.

Украина отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года близ Славянска, оккупированного тогда пророссийскими силами.