Гончарук: Совет ассоциации Украина-ЕС 28 января обсудит выполнение Соглашения об ассоциации

КИЕВ. 7 декабря. УНН. На заседании Совета ассоциации Украина-ЕС 28 января обсудят дальнейший план выполнения Соглашения об ассоциации. Об этом заявил Премьер-министр Алексей Гончарук во время встречи с делегацией из Европейского парламента во главе с председателем комитета ЕП по иностранным делам Дэвидом Макаллистер, сообщили УНН в пресс-службе правительства.

Одним из вопросов, который обсуждали на встрече, была повестка дня Совета ассоциации Украина-ЕС, заседание которого состоится 28 января 2020 года в Брюсселе.

“Мы намерены все углублять наше сотрудничество с Евросоюзом, особенно в приоритетных сферах — что касается энергетики, таможни, цифровой экономики, юстиции и внутренних дел. Вместе с ЕС мы определим сферы, которые сейчас требуют пересмотра, чтобы процесс интеграции отвечал современным вызовам. Во время заседания Совета ассоциации 28 января планируем проанализировать евроинтеграционные достижения Украины и обсудить план дальнейших действий”, — отметил Гончарук.

По его словам, присутствует “намерение обновить Приложение XVII, чтобы на Украину распространялся режим внутреннего рынка в сфере предоставления финансовых, телекоммуникационных, почтовых и курьерских услуг”.

Также глава украинского правительства поднял вопрос внедрения в Украине “промышленного безвиза”.

“Правительство Украины готово к началу переговоров о заключении Соглашения ACAA — так называемого „промышленного безвиза“. Мы согласовали план внедрения законодательства относительно общего транзита и уполномоченных экономических операторов. Теперь на повестке дня приезд Оценочной миссии Евросоюза — с этого начнутся переговоры в рамках процесса заключения сделки”, — отметил Гончарук.

Премьер-министр добавил: “ЕС является крупнейшим торговым партнером Украины с долей 42%. За 3 года функционирования зоны свободной торговли объем нашей торговли вырос на 56%”.

На встрече также обсуждались форматы углубления сотрудничества Украины с Евросоюзом: “Восточное партнерство+” и предложенный сопредседателем ПА Евронест Андрюс Кубилюс для Украины, Грузии и Молдовы формат “Трио 2030”. В этой связи Премьер-министр Украины поблагодарил господина Кубилюсу и выразил намерение правительства присоединиться к его оперативной реализации.

Господин Макаллистер отметил: “С образованием нового состава Европарламента и назначением нового состава украинского правительства сейчас — самое время укреплять отношения Европейского Союза и Украины. Наша цель — приблизить Украину к членству в ЕС”.

Кроме этого, активное внимание стороны уделили вопросу строительства “Северного потока-2”.

“Строительство „Северного потока-2“ — чисто политический проект России — страны, которая в двадцать первом веке в нарушение международного права оккупировала часть украинской территории. Противодействие реализации этого проекта важна, в первую очередь, для энергетической безопасности всей Европы, а также является критическим фактором в предотвращении монополизации европейского энергетического рынка российским Газпромом”, — отметил по этому поводу премьер.

Наконец глава украинского правительства поблагодарил представителей Европарламента за неизменную поддержку территориальной целостности Украины и аргументировал важность поддержки санкций ЕС в отношении Российской Федерации: “Конфликт на востоке Украины — это не только об Украине. Это — об общем мировом порядке. Именно поэтому чрезвычайно важно поддерживать и все усиливать существующую по России санкционные политику”.