В МИД Венгрии заявили, что не будут блокировать вступление Украины в НАТО, если Киев "вернет права" венгерской меньшинстве

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил 7 декабря, что, по его мнению, в эту пятницу Венецианская комиссия “снова дала ясно понять”, что принятый в период президентства Петра Порошенко Закон о языке “отбирает” ранее приобретенные права национальных меньшинств Украины в сфере пользование ими родного языка, передает УНН со ссылкой Радио Свобода.

В коммюнике внешнеполитического ведомства Венгрии министр заявляет: таким образом эта профессиональная экспертиза якобы доказывает, что языковой закон “противоречит международному праву и обязательствам Украины”.

“Предыдущий президент Украины Петр Порошенко и поддержанные предыдущим парламентом законы (о языке и среднее образование — ред) хотели положить конец использованию языков меньшинств во всех сферах жизни. Для Венгрии это неприемлемо”, — говорится в заявлении главы МИД Венгрии.

Вместе с тем Петер Сийярто отметил, что правительство его страны имеет определенные надежды на новоизбранного главы Украины Владимира Зеленского.

“Новый президент, новая надежда”, — рассуждает он.

Венгерский чиновник повторил обнародованное им же позиции 4 декабря. Как только закарпатские венгры “вновь получат отобранные у них права”, Венгрия, как и раньше, будет поддерживать евроатлантической интеграции Украины, подчеркнул Сийярто.

Совет экспертов по конституционному праву Венецианской комиссии Совета Европы заявил, что закон о государственном языке Украины не обеспечивает баланса между укреплением украинского языка и защитой языковых прав меньшинств.

“Во избежание того, чтобы языковая проблема стала источником межэтнической напряженности в Украине, крайне важно добиться соответствующего баланса в ее языковой политике. Власть до сих пор не сделала этого, в том числе в недавнем законе о государственном языке”, — говорится в выводах Венецианской комиссии, размещенных на сайте Совета Европы.

Венецианская комиссия — орган Евросоюза по верховенству права — еще в 2017 году призвала Украину обеспечить существенный уровень преподавания официальных языков Европейского союза, таких как венгерский или румынский.

“Украина выполняет все рекомендации Венецианской комиссии относительно закона об образовании”, — заявил президент Украины Владимир Зеленский в октябре.

Напомним, ранее Венгрия пообещала заблокировать вступление Украины в НАТО за языкового закона.