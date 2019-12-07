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Французские СМИ привели технические доказательства причастности спецслужб РФ к вмешательству в избирательный штаб Макрона

Французские СМИ привели технические доказательства причастности спецслужб РФ к вмешательству в избирательный штаб Макрона

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Французское издание Le Monde сообщило о технических доказательства причастности российских спецслужб к взлому переписки штаба президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом пишет Meduza, передает УНН.

“Переписка штаба Макрона была опубликовано в мае 2017 года накануне второго тура выборов президента Франции. Ранее и Макрона, который выиграл в итоге выборы президента, и его окружение, заявляли, что за взломом стоят российские хакеры, однако доказательства не приводились”, — говорится в сообщении.

Издание Le Monde утверждает, что доказательства причастности хакеров из России к взлому получили две компании, специализирующиеся на кибербезопасности. По их данным, за взломом штаба Макрона стоят группировки APT28 (также известная как Fancy Bear) и Sandworm. Эти группировки считаются связанными с российскими спецслужбами, в частности, об этом заявлял МИД Великобритании.

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По данным источников Le Monde, взлом штаба Макрона готовили несколько месяцев. Хакеры рассылали фишинговые письма для кражи паролей и личных данных как родственникам и близкого окружения Макрона, так и членам его партии “Вперед!”.

Ранее власти США обвинили Россию в попытке вмешаться в президентские выборы с помощью кибератак и незаконной пропаганды в соцсетях. В докладе спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в выборы фигурировала группа APT28. Из-за попытки вмешательства в выборы в США, которые власти РФ отрицает, на Россию наложены санкции.

Напомним, в Германии назвали варианты вмешательства РФ в выборах в Бундестаг.

Источник: УНН
Теги: выборы, Россия, Франция, хакеры, Эммануэль Макрон
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