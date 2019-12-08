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Премьер-министр рассказал подробности про новый кредит от МВФ

Премьер-министр рассказал подробности про новый кредит от МВФ

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на телефонный разговор Президента Владимира Зеленского и руководительницы Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, во время которой Украина и МВФ договорились о новой 3-летнюю программу поддержки. Об этом пишет УНН со ссылкой на Правительственный портал и официальное сообщение Фонда.

“Символично, что Staff-Level Agreement по новой программе поддержки с МВФ мы получили именно в 100 дней правительства. Поддержка таких крупных системных институтов — маркер доверия к стране. А значит, для нас будут дешевые ресурсы — для всего бизнеса и всех украинцев это означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест, высокие зарплаты”, — сказал Гончарук.

Глава правительства также добавил, что за последние три месяца, значительно удешевили ресурсы, которые мы привлекаем, потому что нам верят. И будем привлекать еще дешевле с каждым месяцем.

В Международном валютном фонде также отметили впечатляющем прогрессе, которого Президент и Правительство добились за последние несколько месяцев в вопросе продвижения реформ и продолжении обоснованной экономической политики.

“Новая программа с фондом — сигнал для украинского и международного бизнеса, Украина на базе макроэкономической стабильности ускорит экономический рост. На этом пути мы имеем полную поддержку наших официальных финансовых партнеров”, — сказала министр финансов Оксана Маркарова.

Ранее Зеленский пообщался по телефону с директором-распорядителем МВФ Георгиев.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина, Премьер-министр, Алексей Гончарук
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