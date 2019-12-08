Выборы в Британии: оппозиция сократила разрыв с консервативной партией Джонсона

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Лейбористская партия Великобритании сократила разрыв с консервативной партией, что находится у власти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные опроса Savanta ComRes, которые опубликовали на сайте Europe Elects Twitter в субботу, передает УНН.

“Оппозиционная Лейбористская партия Великобритании увеличила свою поддержку на четыре пункта на прошлой неделе, сократив лидерство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона до 6%”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что консерваторы имеют 42%, что является неизменным показателем по сравнению с опросом, проведенным в среду, в котором лейбористы имеют 36%.

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С помощью досрочных выборов, намеченных на 12 декабря, Джонсон намерен вывести из тупика процесс согласования соглашения о Brexit. Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, а затем и на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку. Джонсон, сменивший ее, настаивал на том, что страна должна покинуть ЕС 31 октября с соглашением или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейском Совете запрос о новой отсрочке Brexit — до 31 января 2020 года. ЕС предоставил ее Лондону.