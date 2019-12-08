В Гаагу передали материалы по военным преступлениям России во время боев за Иловайск и Дебальцево - УХСПЧ

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Международный уголовный суд принял информационное сообщение по военным преступлениям России во время боев за Иловайск и Дебальцево. Об этом сообщается на сайте Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ), передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

“Суть сообщение состоит из фактов внесудебных казней военнослужащих Вооруженных Сил Украины представителями пророссийской организованной группы “Казачий союз „Регион войска Донского“ в ходе боев за Иловайск в 2014 году и Дебальцево в 2015 году. Сообщение рассматриваться Офисом прокурора Международного уголовного суда вместе с другими эпизодами серьезных нарушений международного гуманитарного права, совершенных пророссийскими силами на Востоке Украины в период 2014-2019 годов. Украина предоставила фото- и видеодоказательства, которые прямо указывают на факт захвата украинских военных в плен, показания очевидцев убийств пленных, документы, подтверждающие смерть военнослужащих в плену”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, в представлении освещены и практику ведения боевых действий “чужими руками”, то есть привлечение Российской Федерацией в конфликт подконтрольных ей незаконных вооруженных формирований.

Ранее в Генеральной прокуратуре Украины сообщили, что направили информационное сообщение в Международный уголовный суд совершения Россией внесудебных казней 9 военнослужащих ВСУ во время боев за Иловайск и Дебальцево.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские “добровольцы”.

По данным ООН, с марта 2014-го до 31 октября 2019 года вследствие вооруженного конфликта на Донбассе погибли от 13 000 до 13200 человек.

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По данным УХСПЧ, несмотря на нератификации Киевом Римского статута правозащитники совместно с Генпрокуратурой собирают доказательства военных преступлений на Донбассе. На сегодня в МКС Украина направила уже несколько сообщений, которые, в частности, касались ответственности за совершение военных преступлений и преступлений против человечности лидерами угрповання “ДНР” — Игорем Гиркиним (Стрелков), Александром Захарченко, Игорем Безлером и другими.