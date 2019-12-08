Вице-президент США отказал Конгрессу в показаниях относительно разговора с Зеленским

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Вице-президент США Майк Пенс отклонил просьбу председателя Разведывательного комитета Палаты представителей Адама Шиффа рассекретить дополнительные материалы из показаний своего помощника в рамках начатого Палатой представителей расследования процесса импичмента президента США Дональда Трампа, заявив, что офис Пенса не уверен, какую информацию спрашивает законодатель. Об этом пишет американское издание The Hill, передает УНН.

“Поскольку Адам Шифф продолжает действовать скрытно, канцелярия вице-президента и понятия не имеет, что он хочет рассекретить”, — заявила пресс-секретарь Пенса Кэти Вальдман. “Это еще одно доказательство того, что этот дренной комитет проводит фальшивое расследование.”

Соответствующее заявление было сделано после того, как один из главных помощников Пенса дал показания о разговоре в ходе длящегося расследование по делу об импичменте.

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Напомним, Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси распорядилась подготовить обвинения против Трампа в рамках импичмента.