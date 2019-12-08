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С сегодняшнего дня начинает работу новая таможенная служба

С сегодняшнего дня начинает работу новая таможенная служба

КИЕВ. 8 декабря. УНН. С сегодняшнего дня, 8 декабря, Государственной таможенной службе передаются полномочия Государственной фискальной службы по реализации государственной таможенной политики, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении законодательства по вопросам государственной таможенного дела. Об этом пишет УНН опираясь на решение Кабмина и сообщение Официальной странице Государственной таможенной службы (ГТС) Украины в Facebook.

“Новая таможня начала свою работу!”, — написали на странице таможни, и отметили, что позади “несколько месяцев тяжелой, но плодотворной работы”.

На странице отметили, что за это время: “сократилось количество региональных таможен с 26 до 16; в первом чтении Верховная Рада поддержала переход к одному юридическому лицу; принят закон о создании института авторизованных экономических операторов; принят закон о режиме общего транзита; запущен тестовый портал и колл-центр для жалоб граждан; создан калькулятор расчета платежей при таможенном оформлении автомобилей”.

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“И это все было сделано до официального начала! Приготовьтесь! Теперь мы стартуем на полную!”, — резюмировали в сообщении в Facebook.

В свою очередь, на сайте службы отметили, что “в первые два дня возможные сложности в работе таможни”.

Ранее, в среду, Кабинет министров на заседании принял распоряжение о запуске новой таможни.

Источник: УНН
Теги: ГТС, таможня, таможенник, таможенный контроль, Максим Нефедов
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