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Комитет Конгресса обнародовал конституционное основание для импичмента Трампа

Комитет Конгресса обнародовал конституционное основание для импичмента Трампа

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Представители Демократической партии в комитете по вопросам юстиции Палаты представителей Конгресса США обнародовали в субботу, 7 декабря, доклад о конституционных и исторические основания для импичмента президента США Дональда Трампа. Последнего обвиняют в том, что он пытался оказать давление на руководство Украины с целью заставить начать расследование против Хантера Байдена, сына Джо Байдена — потенциального соперника Трампа на выборах в следующем году. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.

В обнародованном документе на 55-ти страницах члены Демпартии перечислили те конституционные основания, к которым они могут привязать пункты импичмента Трампа. В докладе в частности отмечается: “Импичмент — последний конституционный ответ президенту, который ошибочно представляет себя монархом”.

Председатель комитета по вопросам юстиции, демократ Джеррольд Надлер подчеркнул, что импичмент — единственный путь, чтобы привлечь Трампа к ответственности за его поведение. “Президент Трамп злоупотреблял своей властью, предал интересам нашей национальной безопасности и нанес ущерб нашим выборам, и все это — ради собственной выгоды”, — заявил Надлер, цитирует агентство новостей Reuters. “Конституция содержит лишь один правовое средство в ответ на его противоправное поведение — импичмент”, — добавил конгрессмен-демократ.

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Доклад составлен по образцу аналогичных документов, представленных 1974 и 1988 во время расследований по импичменту президентов Ричарду Никсону и Биллу Клинтону, отмечает агентство новостей dpa.

Напомним, 5 декабря спикерка Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила о начале процедуры составления пунктов обвинения по объявлению импичмента президенту Дональду Трампу.

Источник: УНН
Теги: США, Дональд Трамп, импичмент
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