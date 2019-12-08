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В Зеленского назвали три ключевые темы для обсуждения на "нормандской встрече"

В Зеленского назвали три ключевые темы для обсуждения на "нормандской встрече"

Юлия Мендель

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в завтрашней встрече в Париже будет в первую очередь поднимать вопрос о сроках и условиях возвращения пленных, прекращении огня и выводе бандформирований с территории Донбасса. Об этом сообщила в Facebook глава пресс-службы Офиса президента Юлия Мендель.

"Первые три шага, которые поднимет Президент Зеленский на встрече в Париже: сроки и условия возврата пленных украинцев, настоящее, а не "фейковое" прекращение огня, и, конечно, вывод чужих войск и бандформирований с территории Донбасса", - написала Мендель.

Также она отметила, что без вывода пророссийских войск из Донбасса невозможно проведение выборов.

"Последний (вопрос о выводе войск) - условие для проведения выборов на Донбассе. Их проведение в рамках выборов по всей территории Украины, может произойти только когда там не будет чужих войск и незаконных вооруженных формирований. Так говорит Закон Украины и простая логика: не смогут на Донбасс зайти украинские партии, не смогут там быть международные наблюдатели, не смогут люди проголосовать открыто и незаангажировано под дулом автоматов. Сначала - наша граница, потом - выборы, ведь это наши территории, а местные выборы будут проходить по всей Украине", - подчеркнула глава пресс-службы.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, боевики, Нормандский формат, Нормандская четверка, переговоры, Офис президента Украины
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