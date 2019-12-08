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Лукашенко выразил соболезнования Зеленскому в связи с жертвами пожара в Одессе

Лукашенко выразил соболезнования Зеленскому в связи с жертвами пожара в Одессе

Александр Лукашенко

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования Президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с жертвами пожара в Одессе. Об этом сообщает издание БЕЛТА, информирует УНН.

"В Беларуси с глубоким сожалением и болью восприняли трагическую новость об ужасном пожаре в Одессе, который привел к многочисленным человеческим жертвам", - говорится в обращении Лукашенко.

Глава государства от имени белорусского народа и себя лично передал слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщалось ранее, сегодня в Украине объявили траур по погибшим при пожаре в одесском колледже.

По состоянию на утро 8 декабря жертвами пожара официально стали 10 человек.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Лукашенко, жертвы, Владимир Зеленский
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