ПЦУ проведет в воскресенье молитву "за победу и справедливый мир в Украине"

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Православная церковь Украины анонсировала проведение в воскресенье, 8 декабря, во всех церковных учреждениях молитвы за установление справедливого мира и победу Украины. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ в Facebook, передает УНН.

"Во всех храмах Православной Церкви Украины в воскресенье, 8 декабря, после Божественной литургии благословляется провести молитву за установление справедливого мира и победу Украины. Соответствующее распоряжение подписал глава Православной Церкви Украины Блаженнейший Митрополит Епифаний", - говорится в сообщении.

В ПЦУ отмечают, что такая молитва приурочена к проведению переговоров в Париже, которые состоятся завтра, 9 декабря.

"Накануне важных международных переговоров в Париже, которые будут касаться дальнейшей судьбы нашей страны, возлагаем большие надежды на Всемилостивого Господа. Поэтому едиными устами и единым сердцем завтра во всех уголках Украины будем молиться за справедливый мир и победу для нашего народа и нашего государства. Боже великий, единый, нам Украину храни!", - подчеркнули в ПЦУ.

Как сообщалось ранее, ПЦУ к годовщине Объединительного собора проведет расширенный Архиерейский собор.

Напомним, встреча глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России, которые образуют так называемую "нормандскую четверку", состоится в Париже 9 декабря. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.