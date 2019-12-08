Гончарук рассказал, когда ожидаются результаты расследования относительно пожара в Одессе

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что первые результаты расследования относительно пожара в колледже в городе Одесса, жертвами которого (по состоянию на утро 8 декабря) стали 10 человек, ожидаются до 20 декабря. Об этом глава Кабмина сообщил в своем Telegram, информирует УНН.

"Правительство создало комиссию по расследованию причин пожара в Одессе. Мы обязательно разберемся. Результаты расследования - до 20 декабря. Виновные понесут наказание", - сообщил Гончарук.

Напомним, сегодня премьер-министр Украины прибыл в Одессу.

Как сообщалось ранее, в Украине объявили траур по погибшим. По состоянию на утро 8 декабря, жертвами пожара официально стали 10 человек.