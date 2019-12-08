В столице продолжается вече "Красные линии для Зеленского"

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Киеве напередони саммита в нормандском формате происходит Всеукраисньке вече "Красные линии для Зеленского", сообщает УНН.

В Киеве вече проходит на Майдане Незалежности.

Инициаторами вече стали партии "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос". Также присоединились ВО "Свобода" и "Демократическая топор".

Сейчас количество участников акции составляет несколько сотен человек. Люди прибывают. Вокруг Майдана Независимости много правоохранителей, среди них и кинологическая служба.

Участники акции требуют соблюдения во время переговоров в Париже, которые запланированы на 9 декабря, "красных линий".

Напомним, три оппозиционные партии Верховной Рады Украины подписали обращение, призывая власть не сдавать национальные интересы во время Нормандского саммита, очертив так называемые "красные линии" - никаких компромиссов относительно унитарного государства и никакой федерализации, никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса.

Кроме того, участники вече планируют прийти сегодня, ориентировочно в 19 часов на Банковую под Офис Президента и продолжить свою акцию в случае, если Президент Украины во время встречи в норманнском формате "сдаст интересы Украины".

Напомним, встреча глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России, которые образуют так называемую "нормандскую четверку", состоится в Париже 9 декабря. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Последний раз встреча в "нормандском формате" на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине.

7 декабря Президент Украины Владимир Зеленский собрал закрытое заседание СНБО перед "нормандским" саммитом.