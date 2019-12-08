Проверка здания колледжа в Одессе последний раз происходила в 2014 году - Гончарук

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук узнал, что здание одесского колледжа, где произошел крупный пожар, во время которого погибли (по состоянию на утро 8 декабря) 10 человек, последний раз проверялось 5 лет назад - в июне 2014 года. Об этом сообщил глава Кабмина в своем Telegram, информирует УНН.

"Выяснил, что последняя проверка здания колледжа состоялась 5 лет назад - в июне 2014-го. Тогда выявили основные нарушения, а в этом году здание не было даже среди приоритетных для проверки! Это совершенно недопустимо!!", - написал Гончарук.

Также премьер сообщил, что по поручению Президента, до 10 января Правительство проведет полную проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности всех детских садов, школ, вузов, общежитий, учреждений здравоохранения, транспортной инфраструктуры.

"Украина будет иметь глобальную стратегию противопожарной безопасности всей страны", - подытожил глава Кабмина.

Также премьер заявил, что результаты расследования последствий пожара ожидаются до 20 декабря.

Напомним, сегодня премьер-министр Украины прибыл в Одессу.

Как сообщалось ранее, в Украине объявили траур по погибшим. По состоянию на утро 8 декабря, жертвами пожара официально стали 10 человек.