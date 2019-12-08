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Украинец стал триумфатором Кубка мира по велотреку

Украинец стал триумфатором Кубка мира по велотреку

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Спортсмен Роман Гладыш принес Украине золотую награду в рамках этапа Кубка мира по велотреку, который проходит в Новой Зеландии, передает УНН со ссылкой на НОК Украины.

"Золотые новости из Новой Зеландии. Поздравляем Романа Гладыша с победой на этапе Кубка мира по велотреку в гонке скретч", - говорится в сообщении НОК Украины.

Гладишь набрал 500 очков и опередил на финише нидерландца Роя Ефтинґа (450) и грека Христоса Воликакиса (400), которые получили соответственно серебро и бронзу.

Напомним, что Гладыш боролся медаль на чемпионате Европы-2017 в Берлине.

Источник: УНН
Теги: велотрек
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