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Одесская ОГА создаст интерактивную карту всех учебных заведений региона

Одесская ОГА создаст интерактивную карту всех учебных заведений региона

Максим Куцый

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Одесской области создадут интерактивную карту всех учебных заведений области, которой будет отслеживаться в том числе состояние пожарной безопасности учреждений. Об этом сообщил в видеообращении глава Одесской ОГА Максим Куцый на личной странице в Facebook, передает УНН.

"Инициировал создания интерактивной карты всех учебных заведений Одесской области. Мы должны сделать реальные шаги, чтобы предотвратить такие ужасные трагедии. Мы не можем ждать, пока несколько инспекторов обойдут все школы, колледжи и вузы области", - заявил Куцый.

Также глава ОГА заявил, что невозможно обнаружить все нарушения, однако власти будут делать все возможное для безопасности людей.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который осуществляет рабочую поездку в Одессу, заявил, что проверка здания колледжа в Одессе, где произошел масштабный пожар, в последний раз происходила в 2014 году.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, пожары, проверки
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