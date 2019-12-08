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Синоптики дали прогноз до конца рабочей недели

Синоптики дали прогноз до конца рабочей недели

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Практически до пятницы, 13 декабря, в Украине будет наблюдаться переменная облачность. Лишь в отдельных регионах возможны дожди. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

9 декабря ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь на Закарпатье местами небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла, на юге Одесской области до 11° тепла.

Во вторник - среду, 10 - 11 декабря, облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в Карпатском регионе небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на побережье морей до 5° тепла; днем 1-6° тепла, на юге страны до 10°.

12-13 декабря без осадков, лишь в Карпатах 13 декабря небольшой снег, на Закарпатье с дождем. Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза; днем от 1° мороза до 5° тепла.

Источник: УНН
Теги: погода
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