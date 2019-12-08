Нефедов рассказал, как происходил запуск новой таможни

КИЕВ. 8 декабря. УНН. При запуске новой таможни сегодня в ночь с 7 на 8 декабря, в центральном аппарате Гостаможни была выведена на работу группа, которая занималась решением сложных случаев на таможнях. Об этом в Facebook сообщил глава Гостаможни Максим Нефедов, передает УНН.

"Сегодня в 00:00 официально запустилась Новая таможня. Это еще только начало построения нового госоргана, который будет действительно работать для налогоплательщиков. Но нам удалось не допустить попадания более 500 наиболее "сомнительных" руководителей в ряды новой Гостаможслужбы, сократить количество таможен с 26 до 16 и обеспечить почти незаметный для пользователей переход от одного госоргана к другому", - отметил Нефедов.

По его словам, уже в 00:03 была оформлена первая экспортная декларация на груз в Аккермане, который зашел в 23:49 еще в ГФС. Ну и в полночь был оформлен первый рейс в Борисполе.

"Всю ночь чатик руководства Гостаможслужбы напоминал улей. И.о. руководителей таможен объезжали посты, чтобы убедиться, что проблем нет. В центральном аппарате была выведена на работу группа, которая разбирала все сложные случаи", - сообщил Нефедов.

Напомним, с сегодняшнего дня, с 8 декабря, Государственной таможенной службе передаются полномочия Государственной фискальной службы по реализации государственной таможенной политики, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении законодательства по вопросам государственной таможенной службы.

Ранее, в среду, Кабинет министров на заседании принял распоряжение о запуске новой таможни.

