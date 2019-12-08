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Новости: Экономика
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Нефедов пообещал за неделю усовершенствовать работу новой таможни

Нефедов пообещал за неделю усовершенствовать работу новой таможни

Максим Нефедов

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Глава Гостаможни Максим Нефедов пообещал за неделю завершить все доработки в отношении мест доставки и отдельных случаев транзита на новой таможни, которая с сегодняшнего дня начала свою работу. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

"Еще остаются точечные вопросы, которые разгреб за неделю - места доставки, в отдельных случаях транзита, особенности работы железной дороги. Но в целом все хорошо, работаем дальше. Сейчас в штат Гостаможслужбы переведены более 50% работников и этот процесс будет продолжаться в декабре. В декабре же стартуем конкурсы, чтобы заместить тех, кого освобождаем", - отметил Нефедов.

Напомним, с сегодняшнего дня, с 8 декабря, Государственной таможенной службе передаются полномочия Государственной фискальной службы по реализации государственной таможенной политики, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении законодательства по вопросам государственной таможенного дела.

Источник: УНН
Теги: ГФС, таможня, таможенный контроль, Максим Нефедов
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