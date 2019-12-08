Завтра в Одессе попрощаются со спасателем, который скончался от полученных во время ликвидации пожара травм

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Завтра, 9 декабря, в Одессе состоится прощание со спасателем, который скончался от полученных травм во время ликвидации масштабного пожара в колледже. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Одесского городского совета.

"Прощание с Сергеем Шатохиным состоится 9 декабря с 10:00 до 12:00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе (Соборная площадь)", - говорится в сообщении.

Напомним, спасатель скончался 7 декабря вечером в реанимации горбольницы.

Как сообщалось ранее в УНН, 4 декабря 2019 года в Одессе произошел крупный пожар в шестиэтажном доме, памятнике архитектуры, расположенном по улице Троицкой. В здании, в частности, размещался колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

По состоянию на 8 декабря, жертвами пожара официально стали 10 человек. Официально опознаны двое: кроме спасателя, жертвой пожара стала 43-летняя преподавательница колледжа. По неофициальной информации, также среди погибших есть 16-летний студент Кирилл Трофимчук.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе - поврежден удлинитель. Открыто уголовное производство. Полиция имеет две версии пожара в колледже в Одессе - нарушение пожарной безопасности и поджог.

В Украине 8 декабря объявлен днем национального траура. Также 8 декабря до Одессы прибыл премьер-министр Александр Гончарук.