Спасателя, который погиб во время пожара в одесском колледже, наградят государственной наградой

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Спасателя, погибшего во время ликвидации пожара в коллеже в Одессе, наградят государственной наградой. Об этом сегодня во время брифинга в Одессе сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

"На сегодняшний день погибли 10 человек, 9 пострадавших гражданских и один спасатель, который погиб при исполнении обязанностей. Он будет награжден государственной наградой. А его семьи, а у него осталось трое детей, будет оказана вся необходимая помощь", - отметил Гончарук.

Напомним, под завалами колледжа в Одессе, спасатели обнаружили тела еще двух погибших. Всего в результате пожара погибли 10 человек.

Напомним, данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил сегодня, 8 декабря, днем национального траура по погибшим в Одессе из-за пожара, который произошел в здании Одесского колледжа.

Завтра в Одессе попрощаются со спасателем, который скончался от полученных во время ликвидации пожара травм.