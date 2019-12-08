Гончарук анонсировал увольнения в Одесской ОГА и ГСЧС из-за пожара в колледже

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук принял решение уволить руководителя департамента образования Одесской ОГА, а также руководителя и заместителя Одесского ГСЧС из-за пожара, который произошел в местном колледже. Об этом он заявил сегодня во время брифинга в Одессе, передает корреспондент УНН.

"Лично я принял сегодня решение, мы провели совещание со всеми коллегами, было принято решение освободить руководителя департамента образования Одесской ОГА. Человек, который отвечал за учебную часть в области, он по определенным причинам не справился с этими обязанностями", - отметил Гончарук.

По его словам, были оформлены документы для того, чтобы колледж нормально финансировался на капитальные расходы.

"Так же я обратился к руководству ГСЧС для того, чтобы отстранить, а затем и освободить, руководителя Одесской ГСЧС и соответственно заместителя, который отвечал за профилактику. Поэтому очевидно, что государство должно направлять свои ресурсы и усилия на то, чтобы таких трагедий бы не случалось, а не на то, чтобы потом героически преодолевать эти ужасные последствия", - сказал Премьер-министр.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

Позже в ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе - поврежден удлинитель. Открыто уголовное производство. Полиция две версии пожара в колледже в Одессе - нарушение пожарной безопасности и поджог.