В коллеже в Одессе не было пожарной сигнализации - глава ГСЧС

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В одесском колледже, где 4 декабря произошел пожар, в результате которого погибли 10 человек, не было пожарной сигнализации. Об этом во время брифинга в Одессе заявил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос, сработала ли пожарная сигнализация в колледже, глава ГСЧС Украины ответил: "После сегодняшнего совещания выяснилось, что там вообще пожарной сигнализации не было".

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар.

Позже в ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе - поврежден удлинитель. Открыто уголовное производство. Полиция имеет две версии пожара в колледже в Одессе - нарушение пожарной безопасности и поджог.

Под завалами колледжа в Одессе сегодня, 8 декабря, спасатели обнаружили тела еще двух погибших. Всего результате пожара погибло 10 человек.



